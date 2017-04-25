Команды легкоатлетов из Великих Лук и Псковского района признаны лучшими в области

17:22, 25 апреля 2017, ПАИ

Названы победители Чемпионата Псковской области, который прошел 23 апреля в Опочке. Как сообщили Псковскому агентству информации в госкомитете по физической культуре и спорту, в соревнованиях приняли участие 152 человека из 18 муниципалитетов.

В общекомандном первенстве среди городов первое место досталось Великим Лукам, среди районов — Псковскому.

В личном первенстве отличились Павел Михайлов (8000 м), Алексей Яухман (5000 м) и Яна Михайлова (3000 м). Все они представляли Псковский район. Также среди лучших оказались Никита Шатов из Невеля и Снежана Иванова из Острова (3000 м), Арина Васильева из Псковского района (2000 м).

Победители соревнований были награждены медалями и грамотами, а команды получили кубки.