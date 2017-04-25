20 рисунков псковских школьников украсят открытки для ветеранов ко Дню Победы

17:37, 25 апреля 2017, ПАИ

20 лучших рисунков псковских школьников украсят открытки для ветеранов ко Дню Победы. Об этом сообщил директор МП города Пскова «Северо-Западный центр социологии и маркетинга» Валерий Тюменцев на пресс-конференции 25 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«В прошлом году военно-патриотический центр «Патриот» проводил конкурс детского рисунка среди школьников. По итогам были отобраны 20 лучших работ, которые можно было увидеть на специальной выставке в Пскове. В этом году эти рисунки украсят открытки ко Дню Победы», - рассказал Валерий Тюменцев.

Он также добавил, что 30 апреля стартует отдельный конкурс детских рисунков ко Дню Победы, который организуется совместно с Управлением образования Псковской области. По его итогам, лучшие рисунки также украсят поздравительные открытки. Конкурс проводится при финансовой поддержке муниципалитета.