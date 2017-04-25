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Общество

20 рисунков псковских школьников украсят открытки для ветеранов ко Дню Победы

20 лучших рисунков псковских школьников украсят открытки для ветеранов ко Дню Победы. Об этом сообщил директор МП города Пскова «Северо-Западный центр социологии и маркетинга» Валерий Тюменцев на пресс-конференции 25 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«В прошлом году военно-патриотический центр «Патриот» проводил конкурс детского рисунка среди школьников. По итогам были отобраны 20 лучших работ, которые можно было увидеть на специальной выставке в Пскове. В этом году эти рисунки украсят открытки ко Дню Победы», - рассказал Валерий Тюменцев.

Он также добавил, что 30 апреля стартует отдельный конкурс детских рисунков ко Дню Победы, который организуется совместно с Управлением образования Псковской области. По его итогам, лучшие рисунки также украсят поздравительные открытки. Конкурс проводится при финансовой поддержке муниципалитета.

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