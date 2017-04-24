За нецензурные надписи на могильном кресте житель Себежского района предстанет перед судом

17:26, 25 апреля 2017, ПАИ

В Себежеском районе мужчина предстанет перед судом за осквернение надмогильного сооружения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе предварительного расследования установлено, что в поселке Идрица на кладбище по улице Матросова 60-летний мужчина написал мелом на кресте одной из могил нецензурные выражения. 4 августа в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).

После расследования в следственном отделе МО МВД России «Себежский» уголовное дело направлено в мировой суд для принятия соответствующих мер.