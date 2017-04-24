Картофель без сертификата вернули в Белоруссию псковские специалисты

17:42, 25 апреля 2017, ПАИ

В контрольном пункте в деревне Лобок Невельского района запрещен ввоз нескольких тонн овощей и фруктов из Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

В частности, из-за отсутствия фитосанитарного сертификата специалисты ведомства не пропустили через границу 0,6 тонн продовольственного картофеля. По той же причине был запрещен ввоз 1,5 тонн картофеля и 1,2 тонны свежих яблок.

Подкарантинная продукция возвращена на сопредельную территорию, владельцы грузов привлечены к административной ответственности, предусмотренной статьей 10.2 КоАП РФ.