84 юных псковича поборются за звание «Маленького чемпиона»

17:47, 25 апреля 2017, ПАИ

84 юных псковича записались на участие в семейном празднике «Маленький чемпион», который проведёт газета «Комсомольская правда – Псков». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, набор в основной состав завершился, теперь малышей записывают только в резерв.

Участники из резерва смогут заменить юных псковичей из основы, если те по каким-либо причинам не придут.

Напомним, что забег состоится 30 апреля в УСК «Олимп» во время семейного праздника «Маленький чемпион». На площадке будут организованы конкурсы, мастер-классы и игры для детей разного возраста.