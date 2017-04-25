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Общество

84 юных псковича поборются за звание «Маленького чемпиона»

84 юных псковича записались на участие в семейном празднике «Маленький чемпион», который проведёт газета «Комсомольская правда – Псков». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, набор в основной состав завершился, теперь малышей записывают только в резерв.

Участники из резерва смогут заменить юных псковичей из основы, если те по каким-либо причинам не придут.

Напомним, что забег состоится 30 апреля в УСК «Олимп» во время семейного праздника «Маленький чемпион». На площадке будут организованы конкурсы, мастер-классы и игры для детей разного возраста.

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