Патриотическая акция «Воинский подвиг глазами детей» пройдёт в Дедовичах 28 апреля

17:52, 25 апреля 2017, ПАИ

28 апреля в Дедовичах состоится традиционная областная патриотическая акция для детей и подростков «Воинский подвиг глазами детей». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, мероприятие приурочено к 75-летию образования партизанского движения на территории Дедовичского района.

В программе - митинг на братском захоронении «Высокое», спортивно-игровые состязания, областной фестиваль творчества молодежи «Память хранят молодые».

Участниками акции станут патриотические клубы, поисковые отряды, любительские объединения патриотической направленности, молодежь из двадцати муниципальных образований Псковской области. В фестивале «Память хранят молодые» примут участие более 50 творческих коллективов и исполнителей.

Отметим, что акцию «Воинский подвиг глазами детей» проводит Псковский областной центр народного творчества совместно с учреждениями культуры муниципальных образований при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре ежегодно с 2002 года. Главная цель проекта — воспитание у подростков чувства патриотизма, ответственности и гордости за свое Отечество, изучение героического прошлого своего края, формирование образа современного героя на примерах исторических личностей.

В разные годы патриотическая акция проходила на территории 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии в Пскове, в военно-историческом комплексе «Линия Сталина» в Островском районе, в Великолукском, Локнянском, Себежском, Порховском, Невельском и других районах области.