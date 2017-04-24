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Зарезавший собутыльника житель Новоржевского района предстанет перед судом

Ранее судимый за угрозу убийством и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 27-летний житель Новоржевского района предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Следственном управлении СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, 4 декабря 2016 года обвиняемый, не застав в одной из деревень Новоржевского района знакомого, зашел к его соседу попросить закурить и употребил с ним алкоголь. В процессе застолья между обвиняемым и ранее судимым потерпевшим произошла ссора, в ходе которой гость нанес хозяину порядка 30 ударов ножом в область головы, шеи, туловища и конечностей. От полученных ранений мужчина скончался на месте преступления.

На первоначальном этапе расследования обвиняемый по ходатайству следствия был заключен под стражу. В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 

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