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Общество

Более 8 млн рублей задолженности по зарплате выплатили коллективу «Псковавиа»

Псковская транспортная прокуратура в ходе проверки соблюдения трудовых прав граждан выявила задолженность по заработной плате перед коллективом ОАО «Псковавиа» в размере более 8 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры. 

В этой связи в отношении данного общества и ответственного лица вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях по части 7 статьи 5.27.1 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы), генеральному директору предприятия внесено представление об устранении нарушений требований трудового законодательства.

В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате перед коллективом авиапредприятия была погашена в полном объеме. Авиакомпания и виновное лицо привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 70 тысяч рублей.

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