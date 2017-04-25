Более 8 млн рублей задолженности по зарплате выплатили коллективу «Псковавиа»

18:00, 25 апреля 2017, ПАИ

Псковская транспортная прокуратура в ходе проверки соблюдения трудовых прав граждан выявила задолженность по заработной плате перед коллективом ОАО «Псковавиа» в размере более 8 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В этой связи в отношении данного общества и ответственного лица вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях по части 7 статьи 5.27.1 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы), генеральному директору предприятия внесено представление об устранении нарушений требований трудового законодательства.

В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате перед коллективом авиапредприятия была погашена в полном объеме. Авиакомпания и виновное лицо привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 70 тысяч рублей.