График работы отделов МФЦ в районах Псковской области
Опубликован график работы удаленных рабочих мест территориально-обособленных структурных подразделений (отделов приема заявителей) Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области на апрель (II очередь).
|
Район Псковской области
|
Адрес территориально-обособленного подразделения
|
Режим
|
День недели
|
Число месяца
|
Время
|
Дедовичский район
|
деревня Пожеревицы
(Пожеревицкая волость)
|
среда
|
26
|
с 10:00
до 14:00
|
деревня Сосонка
(Вязьевская волость)
|
четверг
|
27
|
с 10:00
до 14:00
|
Дновский район
|
деревня Искра
(Искровская волость)
|
четверг
|
27
|
с 10:00
до 14:00
|
Красногородский район
|
деревня Покровское
(Пограничная волость)
|
среда
|
26
|
с 10:00
до 14:00
|
Куньинский район
|
деревня Шейкино
(Куньинская волость)
|
среда
|
26
|
с 10:00
до 14:00
|
деревня Слепнево
(Куньинская волость)
|
четверг
|
27
|
с 10:00
до 14:00
|
деревня Ущицы
(Куньинская волость)
|
пятница
|
28
|
с 10:00
до 14:00
|
Новосокольнический район
|
деревня Окни
(Пригородная волость)
|
среда
|
26
|
с 10:00
до 14:00
|
деревня Шахниха
(Пригородная волость)
|
четверг
|
27
|
с 10:00
до 14:00
|
Палкинский район
|
село Качаново
(Качановская волость)
|
среда
|
26
|
с 10:00
до 14:00
|
деревня Вернявино
(Черская волость)
|
четверг
|
27
|
с 10:00
до 14:00
|
Печорский район
|
деревня Киршино
(Круппская волость)
|
пятница
|
28
|
с 10:00
до 14:00
|
Пушкиногорский район
|
деревня Рубилово
(Велейская волость)
|
четверг
|
27
|
с 10:00
до 14:00
|
Струго-Красненский район
|
деревня Сиковицы
(Марьинская волость)
|
среда
|
26
|
с 10:00
до 14:00
|
Усвятский район
|
деревня Церковище
(Церковищенская волость)
|
среда
|
26
|
с 10:00
до 14:00
|
деревня Стеревнево
(Усвятская волость)
|
четверг
|
27
|
с 10:00
до 14:00