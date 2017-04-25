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Общество

График работы отделов МФЦ в районах Псковской области

Опубликован график работы удаленных рабочих мест территориально-обособленных структурных подразделений (отделов приема заявителей) Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области на апрель (II очередь).

Район Псковской области

Адрес территориально-обособленного подразделения

Режим

День недели

Число месяца

Время

Дедовичский  район

деревня Пожеревицы

(Пожеревицкая волость)

среда

26

с 10:00

до 14:00

деревня Сосонка

(Вязьевская волость)

четверг

27

с 10:00

до 14:00

Дновский район

деревня Искра

(Искровская волость)

четверг

27

с 10:00

до 14:00

Красногородский район

деревня Покровское

(Пограничная волость)

среда

26

с 10:00

до 14:00

Куньинский район

деревня Шейкино

(Куньинская волость)

среда

26

с 10:00

до 14:00

деревня Слепнево 

(Куньинская волость)

четверг

27

с 10:00

до 14:00

деревня Ущицы

(Куньинская волость)

пятница

28

с 10:00

до 14:00

Новосокольнический район

деревня Окни

(Пригородная волость)

среда

26

с 10:00

до 14:00

деревня Шахниха

(Пригородная волость)

четверг

27

с 10:00

до 14:00

Палкинский район

село Качаново

(Качановская волость)

среда

26

с 10:00

до 14:00

деревня Вернявино

(Черская волость)

четверг

27

с 10:00

до 14:00

Печорский район

деревня Киршино

(Круппская волость)

пятница

28

с 10:00

до 14:00

Пушкиногорский район

деревня Рубилово

(Велейская волость)

четверг

27

с 10:00

до 14:00

Струго-Красненский район

деревня Сиковицы

(Марьинская волость)

среда

26

с 10:00

до 14:00

Усвятский район

деревня Церковище

(Церковищенская волость)

среда

26

с 10:00

до 14:00

деревня Стеревнево

(Усвятская волость)

четверг

27

с 10:00

до 14:00
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