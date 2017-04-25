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Общество

Посвящённая антирелигиозному музею выставка откроется в Пскове

28 апреля в 16:00 в информационном центре Псковского музея-заповедника (Кремль, 4) состоится открытие выставки «Можно ли убить веру? Из истории антирелигиозной политики на Псковщине». Как сообщили Псковскому агентству информации в учреждении, в год столетия революции 1917 года будет представлена постерная выставка, посвященная истории антирелигиозного музея в Троицком соборе.

«В 1939 году впервые за многовековую историю Троицкого собора в стенах храма разместили музей, опровергающий божественное происхождение мира и доказывающий материалистическую картину мироздания и мира», - рассказали в музее. Посетители экспозиции увидят материалы о методах проведения антирелигиозной политики в Псковской области, и как эта политика нашла свое отражение в антирелигиозном музее. Также псковичам покажут главный экспонат музея в соборе – шар от маятника Фуко, который специально был отлит на псковском заводе «Металлист».

Вход свободный. Дополнительная информация по телефону: 8(8112)72-45-74.

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