Посвящённая антирелигиозному музею выставка откроется в Пскове

22:59, 25 апреля 2017, ПАИ

28 апреля в 16:00 в информационном центре Псковского музея-заповедника (Кремль, 4) состоится открытие выставки «Можно ли убить веру? Из истории антирелигиозной политики на Псковщине». Как сообщили Псковскому агентству информации в учреждении, в год столетия революции 1917 года будет представлена постерная выставка, посвященная истории антирелигиозного музея в Троицком соборе.

«В 1939 году впервые за многовековую историю Троицкого собора в стенах храма разместили музей, опровергающий божественное происхождение мира и доказывающий материалистическую картину мироздания и мира», - рассказали в музее. Посетители экспозиции увидят материалы о методах проведения антирелигиозной политики в Псковской области, и как эта политика нашла свое отражение в антирелигиозном музее. Также псковичам покажут главный экспонат музея в соборе – шар от маятника Фуко, который специально был отлит на псковском заводе «Металлист».

Вход свободный. Дополнительная информация по телефону: 8(8112)72-45-74.