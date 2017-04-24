За убийство сожительницы жителю Новоржевского района грозит тюрьма

19:31, 25 апреля 2017, ПАИ

Бежаницкий межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Псковской области завершил расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Следственном управлении СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, 12 февраля в одном из домов в деревне Выбор Новоржевского района обвиняемый, поссорившись с 56-летней сожительницей, ударил ее ножом в грудь. От полученного ранения женщина скончалась.

Преступление было выявлено спустя два дня благодаря продавщице, которая заподозрила неладное, когда обвиняемый расплатился в магазине банковской картой своей сожительницы. Она сообщила о своих подозрениях местному участковому, он пришел проверить владелицу карты и обнаружил труп. Подозреваемый в совершении преступления в тот же день был задержан и в дальнейшем заключен под стражу.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.