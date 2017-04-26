День интеллектуальной собственности отмечается в мире 26 апреля

12:12, 26 апреля 2017, ПАИ

Ежегодно, начиная с 2001 года, 26 апреля отмечается Всемирный день интеллектуальной собственности, пишет calend.ru. Этот день знаменует основание WIPO (Всемирной организации интеллектуальной собственности). Предложение отмечать праздник вынесла на рассмотрение WIPO делегация Китая 9 августа 1999 года.

Традиционно в этот день проходят различные тематические мероприятия, акции и кампании, целью которых является привлечение внимания мировой общественности к тем проблемам, с которыми сталкивается организация при решении поставленных перед ней задач, а также информирование общества о том, что представляет собой интеллектуальная собственность, каким образом система ее защиты способствует развитию многих направлений прогресса: от искусства до инновационных технологий.

Каждый год День интеллектуальной собственности посвящается какой-либо теме. Так, первый, 2001-й, год прошел под девизом «Сегодня создается будущее», а 2016-й — «Творчество в цифровой среде: Переосмысление культуры». В 2017 году тема праздника — «Инновации: повышение качества жизни».