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Общество

Молиться от блудной страсти советует 26 апреля народный календарь

26 апреля отмечается память мученицы Фомаиды Египетской, отдавшей жизнь за веру в 476 году. Как сообщает calend.ru, этой святой полагается молиться от блудной страсти. Причиной такого обычая послужило повествование о жизни Фомаиды и тех чудесах, которые свершались у ее гроба. 

На Фомаиду люди отправлялись в лес собирать медуницу, которую использовали при заваривании чаев и приготовлении салатов. В народе верили, что этот душистый цветок пчелы облетают за семь верст. По легенде, Бог однажды дал пчеле задание узнать, какие цветы дают больше всего меда, пчела облетела всю землю, и больше всего ей понравились медуница, черемуха и дятлина. Но она испугалась, что Бог отнимет у нее эти цветы, поэтому скрыла свое мнение о них. Однако Бог узнал об этом, разгневался и запретил пчеле собирать мед с трех медоносов. С тех пор пчела, боясь наказания, облетает медуницу стороной. 

На Руси было принято, чтобы за медуницей ходила самая опытная хозяйка в доме. А чтобы медведь, которому приписывали нелюбовь к слабому полу, не признал в ней женщину, она надевала тулуп, вывернутый шерстью наружу. 

Также в этот день можно было рвать первые всходы щавеля, который клали в салат и в щи. Один из таких рецептов - щи по-монастырски, в которые кроме щавеля входили петрушка, лук, картофель и масло. 

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