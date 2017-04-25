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Общество

Российские нотариусы отмечают 26 апреля профессиональный праздник

26 апреля в России отмечается День нотариата, установленный Указом президента РФ № 195 от 26 апреля 2016 года. Как сообщает calend.ru, первые упоминания о нотариусах в России относятся к XII веку, что было подтверждено при археологических раскопках в городе Старая Русса Новгородской области в 2010 году, когда была найдена берестяная грамота, являющаяся нотариальным удостоверением.

Среди других примеров - Псковская судная грамота XV века, которая подчеркивает необходимость письменных доказательств в решении имущественных вопросов, а также описывает требования к правильному составлению завещаний. 

Уже в то время правильное составление документов и подтверждение их подлинности было возложено на специальных людей. Ими становились княжеские писцы и наместники, священники и подьячие. Оговаривалась и плата, которая взималась за такие услуги. По приказу Екатерины II в 1775 году в России нотариальные функции возложили на суды, но только в XIX веке нотариат оформился как отдельная структура.

С этого времени при каждом окружном суде состояли нотариусы, которые назначались председателем Судебной палаты. Чтобы претендовать на эту должность, кандидату необходимо было внести денежный залог и успешно пройти испытания. Деятельность нотариусов заключалась в основном в защите имущественных прав граждан: составлении актов и свидетельствовании различных документов, утверждении и регистрации действий, связанных с передачей имущества. 

Отмена частной собственности после Октябрьской революции обрекла некогда мощный российский нотариат на гибель, он содержался теперь за счет бюджета: вся пошлина за совершение нотариальных действий поступала в местную казну. В компетенцию нотариуса входило только формальное удостоверение копий документов. Но постепенно перечень нотариальных действий расширялся, в советское время нотариусы вели важную и ответственную работу во многих сферах гражданского оборота. 11 февраля 1993 года Верховный Совет Российской Федерации утвердил основы современного законодательства Российской Федерации о нотариате, что стало днем возрождения в России независимого нотариата. На смену государственному пришел частнопрактикующий нотариат с финансовой самостоятельностью и полной имущественной ответственностью, иной внутренней организацией. 

Кроме того, сегодня в мире отмечается Международный день секретаря (День профессиональных административных работников). Эту дату начали праздновать в США в 1952 году благодаря усилиям нью-йоркского публициста Гарри Клемфусса. В этот день поздравления принимают не только секретари, но и все те, от кого зависит работа офиса — помощники директора, офис-менеджеры, ассистенты, референты, спич-райтеры, стенографисты, а также специалисты, ведущие делопроизводство, ассистирующие президентам и руководителям фирм и предприятий.

Отметим, в России День секретаря празднуется в третью пятницу сентября. 

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