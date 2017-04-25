Акция по благоустройству воинских захоронений стартовала в Псковском районе

19:53, 25 апреля 2017, ПАИ

С 25 апреля по 4 мая в Псковском районе пройдёт акция по ремонту и благоустройству воинских захоронений и памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной администрации.

Для участия в акции можно написать заявку (в свободной форме) в отдел по молодежной политике МБУ ДО «Центр развития творчества детей и молодежи Псковского района» на электронный адрес: org509@pskovedu.ru, позвонить по телефону: (8112)72-39-93 или написать в группе Молодёжного совета Псковского района в социальной сети «ВКонтакте».