«Неделя без турникетов» прошла в Великих Луках

20:18, 25 апреля 2017, ПАИ

С 17 по 21 апреля в сервисном локомотивном депо «Великолукское» в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов» прошли профориентационные мероприятия для старшеклассников, учащихся колледжей и студентов профильных вузов, а также преподавателей и родителей, которые смогли увидеть работу депо изнутри.

Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете по труду и занятости населения Псковской области, были проведены познавательные экскурсии по цехам, специалисты рассказали об особенностях работы локомотиворемонтных предприятий, продемонстрировали возможности высокотехнологичного оборудования. Специалисты службы занятости провели анкетирование выпускников с целью выявления их дальнейших намерений по трудоустройству или продолжению обучения.

Всероссийская акция «Неделя без турникетов» направлена на профориентационное информирование о деятельности работников железнодорожного транспорта и популяризацию профессий и специальностей, востребованных на промышленном производстве.

