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Общество

Великолукская школьница представит область на всероссийском конкурсе «Наша история»

Великолукская школьница отправится на финал всероссийского конкурса «Наша история», который пройдёт с 7 по 9 мая в Москве в рамках Всероссийской программы «Урок современной истории России», инициированной Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Институтом развития местных сообществ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении образования Псковской области.

По итогам заочного тура в финал конкурса в номинации «Эссе» вышли 5 учеников образовательных организаций Псковской области: Марина Зверькова из МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» города Великие Луки (учитель русского языка и литературы - Наталья Дергачева), Екатерина Мазепина из МБОУ «Лицей № 4 «Многопрофильный» города Пскова (учитель истории и обществознания - Илья Казанцев), Марина Мазур, Полина Козлова и Дарья Дежина из МБОУ «Идрицкая средняя общеобразовательная школа» Себежского района (учитель истории - Михаил Алабухов). В Москве Псковскую область представит Марина Зверькова.

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