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Общество

Схема движения автобуса № 112 изменится по просьбе псковичей

С 29 апреля в Пскове изменится схема маршрута № 112 «Родина - Кусва - Политехнический колледж». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

По просьбе пассажиров и администрации Завеличинской волости Псковского района при движении в Родину с улицы Рокоссовского автобус будет следовать через Рижский микрорайон с остановкой «Рижский проспект» (гипермаркет «Лента»). Из Родины автобус отправится прямо по Рижскому проспекту с остановкой «Рижский проспект» («Лента»), затем повернёт на улицу Рокоссовского с остановками «Рижский микрорайон», «Рокоссовского» и далее со всеми остановками по маршруту. 

Остановки «Ледовый дворец», «Улица Балтийская» упраздняются.

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