Активнее участвовать в проекте «Городская среда» призвали псковичей участники дебатов «Единой России»

20:29, 25 апреля 2017, ПАИ

Участники дебатов в рамках подготовки к процедуре предварительного голосования для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» в Псковскую городскую Думу обратили внимание на необходимость активизации жителей многоквартирных домов и повышения интереса к своей собственности. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии, темой дебатов была городская среда.

«О какой активности идёт речь, если ни на одно собрание дома, где я живу, не может собраться достаточное количество жильцов, чтобы выбрать старшего дома. - заявила на дебатной площадке в средней общеобразовательной школе № 24 им. Л. И. Малякова специалист по связям с общественностью МП города Пскова «Горводоканал» Анна Имеретинская. - Надо шире пропагандировать ход реализации партийного проекта «Городская среда», рассказывать через СМИ о тех дворах, где люди уже подали заявки на ремонт, как идут сами работы. Думаю, что через положительные примеры жители других дворов поверят в партийную программу, и будут подавать заявки». По её словам, чтобы жить комфортно, надо не только ждать, когда власть предпримет какие-то шаги, а самим браться за дело.

Поддержала Анну Имеретинскую и другая участница дебатов - диспетчер ООО «ЖЭК №10» Елена Терентьева. «Легче всего просто лежать на диване и быть недовольным. Я живу в Пскове, люблю свой город, и мне очень хочется сделать что-то для улучшения порядка хотя бы на ближайшей территории. Тем более, что такой партийный проект как «Городская среда» предоставляет для этого все возможности, было бы только желание и настойчивость», - сказала она.

Схожая позиция оказалась и у генерального директора ООО «Десятка-Псков» Ирины Зайцевой: «Прошло то время, когда кто-то придёт и сделает всё за нас. Надо и самим участвовать в улучшении своей жизни. Партийный проект «Городская среда» очень востребован, нужно только подогреть к нему общественный интерес».

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«Многие псковичи не верят и не знают, как можно что-то изменить к лучшему на своём дворе, улице и микрорайоне. Мы, как участники предварительного голосования должны активно включиться в работу, встречаться с жителями и рассказывать им, как можно войти в программу «Городская среда», - добавил директор МП города Пскова Горводоканал Константин Болотин.

Отметим, что дебаты проводятся в рамках подготовки к процедуре предварительного голосования для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» в Псковскую городскую Думу.

Ход дебатов можно наблюдать в онлайн-режиме в соцсети «Одноклассники» и на сайте предварительного голосования.

С графиком проведения дебатов в Пскове, где обозначены места, время и обсуждаемые темы, можно ознакомиться на сайте Псковского регионального отделения партии.

На портале предварительного голосования находится регламент, положение, памятка участника и список выдвинутых кандидатов. Также здесь можно найти свой участок для голосования - запущена функция «Найди свой участок». Любой посетитель сайта в регионах, где проходит предварительное голосование, может узнать адрес своего счётного участка, указав адрес регистрации. По окончанию регистрационной кампании помимо адреса счётного участка избиратель с помощью данной функции сможет также изучить весь список зарегистрированных кандидатов и определить, за кого он отдаст свой голос 28 мая.

Напомним, что в Пскове 27 апреля «Единая Россия» завершает приём документов для участия в предварительном голосовании, которое пройдет 28 мая. Выборы в Псковскую городскую Думу состоятся 10 сентября.