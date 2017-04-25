Сборные экскурсии пройдут в Псковском музее-заповеднике 29 и 30 апреля

20:37, 25 апреля 2017, ПАИ

29 и 30 апреля в Псковском музее-заповеднике пройдут сборные экскурсии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учреждении.

В эти дни в 12:00 и 14:00 псковичи могут посетить Поганкины палаты (улица Некрасова, дом 7). Сборная экскурсия обойдётся в 100 рублей с человека, также придётся купить входной билет. Предварительная запись по телефону: 8(8112) 66-33-11 (не обязательно).

В субботу и воскресенье в 13:30 жителей и гостей города ждут в фондохранилище (Дом Массона, Комсомольский переулок, 6). Стоимость экскурсии - 450 рублей с человека. Телефон: 8(8112) 72-70-97.