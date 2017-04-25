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Культура

Выставки к юбилеям Вениамина Каверина и Станислава Золотцева открылись в Пскове

В Псковском музее-заповеднике состоялось открытие двух выставок, связанных с литературной жизнью областного центра: одна из них посвящена 115-летию со дня рождения Вениамина Каверина, другая – 70-летию Станислава Золотцева.

Писатель Вениамин Каверин родился в 1902 году в Пскове. Еще в гимназии он интересовался литературой, организовал гимназический кружок. К школьным годам относятся и его первые литературные опыты. В 1919 году В. Каверин переехал в Москву и поступил в 144-ю школу, которую позднее описал в романе «Два капитана». Еще студентом он начал писать рассказы, первый из них - «Одиннадцатая аксиома» (1921 год) - получил премию на конкурсе и обратил на себя внимание А. Горького. В 1922-23 годах опубликованы рассказы «Пятый странник», «Хроника города Лейпцига за 18… год», «Большая игра», «Бочка». В 1926 году вышел в свет его роман «Девять десятых судьбы». К середине 1920-х годов В. Каверин был уже автором пяти книг, в том числе романа «Скандалист, или Вечера на Васильевском острове». «Творческий псевдоним «Каверин» писатель взял в честь Петра Каверина - гусара, дуэлянта и разгульного кутилы, в чьих проделках нередко принимал участие юный Пушкин», - отметили в музее.

В 1953 году вышел роман «Исполнение желаний», затем писатель начал работать над романом «Два капитана» (1938-1944).  В 1958 году В. Каверин стал едва ли не единственным крупным писателем старшего поколения, кто отказался участвовать в травле Бориса Пастернака в связи с публикацией на Западе его романа «Доктор Живаго» и присуждением ему Нобелевской премии. В 1968 году он в «Открытом письме» объявил о разрыве с теми, кто не допустил до читателя «Раковый корпус» Александра Солженицына.

С Псковом связано и имя Станислава Золотцева (21.04.1947 – 04.02.2008) - автора восемнадцати книг стихотворений и поэм, четырех романов, повестей, многих переводов, литературоведческих исследований. В открытии выставки приняла участие его вдова Ольга Золотцева, которая рассказала о творчестве поэта, поделилась своими воспоминаниями.

О совместной работе со Станиславом Золотцевым вспомнила композитор, хормейстер, педагог, член Союза композиторов России (1999) Татьяна Лаптева, которая является автором песен на стихи русских классиков, в том числе и на стихи С. Золотцева.

После открытия выставки двуязычный сборник стихотворений и переводов С. Золотцева «Сады грядущих дней», изданный к юбилейной дате, был передан в отдел рукописных и редких книг. Как пишет переводчик Татьяна Рыжова, «этот сборник… совсем не случайно был задуман как двуязычный. Станислав Александрович профессионально владел английским языком, прекрасно разбирался в теории и практике перевода…. С удовольствием перевожу его стихи, знакомлю с ними коллег и друзей, дарю им литературно-художественные календари о Пскове, в которых стихи Станислава Золотцева, в которых с тихи на русском и английском языках представляют наш край.»

На выставке представлены фотографии Станислава Золотцева, личные вещи, а также несколько печатных произведений поэта.

Выставки можно посетить до 21 мая в фойе второго этажа главного здания музея (улица Некрасова, 7).

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