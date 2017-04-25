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Общество

О трёх командировках Олега Константинова в Чечню узнают псковичи 27 апреля

27 апреля в 17:30 Клуб псковских краеведов приглашает на встречу с журналистом, главным редактором еженедельника «КурьерЪ. Псков-Великие Луки» Олегом Константиновым «Мы будем помнить все, что было здесь…», который расскажет о трёх командировках в Чечню. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской областной научной библиотеке.

Олег Константинов расскажет о первой командировке, которая состоялась в апреле 1997 года, а также о той, что пришлась на вторую Чеченскую войну – в октябре 1999 года. А 2 марта в составе псковской делегации он принимал участие в установке Поклонного креста на месте гибели 6-й роты в Чечне.

Напомним, что Клуб краеведов работает на базе отдела краеведческой литературы Псковской областной универсальной научной библиотеки (отдел краеведческой литературы, 3 этаж). Вход - свободный.

Телефон для справок: 72-84-07.

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