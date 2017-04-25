Урок мужества «Ты хочешь мира? Помни о войне!» пройдёт в Пскове

22:41, 25 апреля 2017, ПАИ

26 апреля в 14:30 в Псковской областной библиотеке (улица Профсоюзная, 2) состоится урок мужества «Ты хочешь мира? Помни о войне!» Как сообщили Псковскому агентству информации в учреждении, встреча приурочена к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и посвящена матерям-героиням, потерявшим на фронте своих сыновей.

На мероприятии прозвучат стихи о войне и письма с фронта, будут показаны фотографии военных лет, отрывки из документального фильма, посвященного матери, потерявшей на войне девять своих сыновей. "С особым вниманием будут затронуты судьбы отдельных семей из разных уголков Советского Союза, столкнувшихся с трагедией войны: Газдановых, Степановых, Володичкиных и многих других", - отметили организаторы.

Вход - свободный.



