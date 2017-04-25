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Общество

Самыми веселыми и находчивыми знатоками ПДД стали опочецкие школьники

В Пскове прошел финал игры КВН «О ПДД в шутку и всерьез», в рамках которого школьники сразились за звание самых веселых и находчивых знатоков Правил дорожного движения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Игра прошла в два этапа. Первым был районный (отборочный), по итогам которого лучшие команды представили свой муниципалитет на областном этапе. Отбор на второй этап проводился заочно на основании видеозаписей выступления команд, победителями стали представители Пскова, Псковского, Опочецкого, Стругокрасненского, Великолукского и Себежского районов.

По итогам конкурсов, в числе которых были «Домашнее задание» и «Музыкальный», первое место заняла команда «Тихоходы» из Опочецкого района, второе – команда «МВД» из Псковского, третье - команда «Без тормозов» из Великолукского. Победители игры были награждены кубком, дипломом и памятными подарками. Все остальные участники получили кубки и дипломы.

Подводя итоги конкурса, члены жюри поблагодарили ребят за креативность и самоотдачу, "так как они показали игру, где в каждой шутке есть только доля шутки, а все остальное - серьезные выводы о безграмотности участников дорожного движения, об ответственности каждого, и, в том числе, самих детей, за безопасную и здоровую жизнь".

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