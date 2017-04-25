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Общество

Чукотские камни и горный хрусталь представлены в Псковском колледже искусств

В музее отделения культуры и искусства Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского- Корсакова состоялся открытый урок по предмету «Народное художественное творчество» на тему «Семейные реликвии». Как сообщили Псковскому агентству информации в колледже, урок провела преподаватель, руководитель студенческого краеведческого клуба «Наследие» Маргарита Самойлова. 

В мероприятии приняли участие студенты 4 курса специализаций «Хореографическое творчество» и « Фото- и видеотворчество». На предварительном этапе подготовки к уроку студенты провели работу по созданию генеалогического древа и летописной истории своей семьи, составлению каталога семейных реликвий, были подготовлены материалы экспозиций для выставки. Евгения Белова рассказала о фамильных иконах своей семьи, а Софья Петрова - о золотых серёжках с бриллиантами, которые хранятся в её семье с конца XIX века. Студентка познакомила собравшихся с историей появления этих драгоценностей в семье, продемонстрировала фотографии. Также она представила разнообразные тканые вещи своей прабабушки: подзоры для кровати и подушки, праздничные полотенца, история некоторых из них ведется с 1860 года. Любовь Шаламова продемонстрировала старинные настенные часы с боем «Глория», которые в семье передаются по наследству, а первым их владельцем являлся прапрадедушка студентки; рога сохатых оленей; чукотские камни; горный хрусталь «Друза горная»; поделки из бивня мамонта с Чукотки; кольца бабушки и сувенирный фотоаппарат. О творчестве своего дедушки рассказала Алина Лысакова, представив картину «Псковский кремль», а также фотографии Пскова и Острова начала XX века.

В проведении открытого урока приняла участие главный библиотекарь колледжа В. Виноградова, которая показала старинные книги, семейный альбом, свадебную тарелку родителей, чернильницы и театральный бинокль первой половины XX века, косоворотку отца, вышитые покрывала, рушники конца XIX – начала XX веков. Также она прочитала письмо из Беслана.

Выставка «Семейные реликвии», подготовленная к открытому уроку студентами 4 курса, будет работать до конца апреля. Экскурсии проводит М. Самойлова.

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