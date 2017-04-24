Мужчина попал под колёса автомобиля на перекрёстке Рижского и Юбилейной в Пскове

21:49, 25 апреля 2017, ПАИ

Вечером 25 апреля в Пскове на перекрёстке Рижского проспекта и улицы Юбилейной автомобиль сбил пешехода. Об этом сообщают очевидцы в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, мужчина перебегал проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора. Он получил травмы.

На месте работают сотрудники Скорой помощи и ГИБДД,

Движение транспорта по Рижского проспекту в сторону Телецентра затруднено.