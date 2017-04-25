О запрете сжигания валежника узнали жители Локни

21:59, 25 апреля 2017, ПАИ

25 апреля в поселке Локня личный состав отдела надзорной деятельности и профилактической работы совместно со старшим участковым уполномоченным полиции и фотокорреспондентом газеты «Восход» провели профилактический рейд по разъяснению населению требований пожарной безопасности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В рамках рейда проинструктированы 12 человек, распространены 19 листовок на тему соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и электрооборудования.

Также до населения поселка были доведены обязательные требования пожарной безопасности при пользовании земельными участками, прилегающими к лесному массиву, разъяснены требования, запрещающие сжигание пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов вблизи строений, а также на землях сельхозназначения.