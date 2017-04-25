На стажировку в Германию отправятся псковские врачи и студенты

22:11, 25 апреля 2017, ПАИ

25 апреля глава Пскова Иван Цецерский встретился с делегацией из города Нойса (Германия). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города Пскова, немецкую сторону представляли председатель «Общества содействия развитию породненных связей между городами Псков и Нойс» Бернхард Штеккер с супругой Каролой Штеккер и сотрудник пожарной охраны Нойса Дэвид Шмидт. Также в диалоге участвовали заместитель начальника Управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко и начальник отдела зарубежных связей и Ганзейского движения Псковской городской Думы Татьяна Пустошкина. Стороны обсудили распределение средств в рамках проекта «Социальная помощь Нойса Пскову».

По словам Бернхарда Штеккера, основной проект на сегодня – это строительство в Пскове двух пандусов: в здании Северо-Западного центра социологии и маркетинга (ЦСМ) и в средней школе № 9. В настоящий момент готова проектно-сметная документация - проект пандуса ЦСМ стоил 50 тысяч рублей, проект пандуса школы – 25 тысяч. Уже получены необходимые согласования от Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия, проекты находятся на согласовании в областном обществе инвалидов.

Гости показали главе города деревянные игрушки, которые были закуплены ими на средства общества у Псковских производственно-интеграционных мастерских для инвалидов. Б. Штеккер попросил содействия в распределении этих игрушек между детскими садами города. Всего сформированы 10 пакетов по 20 игрушек. «Мы оказали двустороннюю помощь – и инвалидам, купив их продукцию, и детям», - подчеркнул Бернхард Штеккер. Анна Кузыченко отметила, что это очень востребованный подарок: «Игрушки из натуральных материалов замечательно вписываются в концепцию Года экологии в России. Прежде всего, мы направим их детям с ограниченными возможностями в сады №№ 17 и 49, а также в другие детские дошкольные учреждения».

Кроме того, делегаты из Нойса проинформировали главу Пскова о том, что вчера посетили детский дом на улице Горького, 23 и передали приобретённую на деньги общества посуду (комплекты тарелок, кружек, приборов, кастрюлей).

Также в рамках проекта «Социальная помощь Нойса Пскову» определены кандидатуры врачей для стажировки в Нойсе в сентябре. В это же время две псковские студентки поедут в Германию на ежегодную месячную языковую стажировку. Немецкая сторона оплатит дорогу, проживание, питание и организацию практики в немецкой школе. Кроме того, для Псковского государственного университета на 600 евро куплен комплект немецких учебников.

На встрече также обсуждался школьный, культурный и спортивный обмены между Псковом и Нойсом.

Иван Цецерский поблагодарил представителей Нойса за помощь, рассказал о подготовке Пскова к Международным Ганзейским дням в 2019 году: «Псковичи радушные и вежливые хозяева, мы готовимся к встрече гостей, покажем широту нашего гостеприимства».