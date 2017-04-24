Обращения о нехватке контрольно-кассовой техники принимает псковский бизнес-омбудсмен

22:23, 25 апреля 2017, ПАИ

Бизнесменов призывают обращаться к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Псковской области по вопросам, связанным с чрезмерно высокой стоимостью контрольно-кассовой техники (ККТ), ее нехваткой, трудностями при оформлении, либо в случае неполучения квалифицированного ответа ответственных за внедрение ККТ лиц. Как сообщила Псковскому агентству информации помощник бизнес-омбудсмена, обращения следует отправлять по адресу электронной почты: pskov@ombudsmanbiz.ru с предоставлением документов, подтверждающих вышеуказанные факты.

Напомним, с февраля предприниматели начали осваивать новый порядок регистрации и применения контрольно-кассовой техники. С 15 июля 2016 года была предусмотрена возможность добровольного перехода на новый порядок, с 1 февраля регистрация ККТ осуществляется только по новому, а с 1 июля старый порядок прекратит свое действие. При этом у предприятий сферы услуг, владельцев торговых автоматов, а также лиц, применяющих патент и ЕНВД, то есть для малого бизнеса, который не был обязан применять ККТ, будет еще целый год для перехода на новый порядок, для них он станет обязательным с 1 июля 2018 года.

Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие расчеты в отдаленных или труднодоступных местностях, указанных в перечне, утвержденном Постановлением администрации области № 300 от 11 июля 2013 года, вправе не применять контрольно-кассовую технику при условии выдачи клиенту по его требованию документа, подтверждающего факт осуществления расчета между организацией или индивидуальным предпринимателем и покупателем.

Кроме того, в отдаленных от сетей связи местностях, определенных в Постановлении администрации Псковской области № 81 от 17 февраля, пользователи могут применять контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем обязательной передачи данных (автономном).

В целях оказания информационной и иной поддержки предпринимателям во время перехода на новый порядок применения ККТ уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области совместно с УФНС по региону и руководителями бизнес-объединений создали оперативный штаб. В рамках его работы будут формулироваться основные проблемы, связанные с переходом на новый порядок и имеющие системный характер. Указанная информация еженедельно будет направляться в ФНС России для оперативного разрешения спорных ситуаций.

Учитывая затратность, трудоемкость и административные неудобства перехода на новый порядок, налоговые органы при реализации контрольных функций в сфере применения ККТ будут ориентироваться на применение рискориентированного подхода, который предполагает снижение количества проверок. Кроме того, в связи с рекомендациями Минфина налоговые органы при выявлении нарушений на начальном этапе внедрения ККТ будут применять превентивные меры, а не штрафную политику.

По всем интересующим вопросам, связанным с работой ККТ, ее регистрацией, порядком применения, техническими характеристиками ККТ, желающие могут обратиться по телефонам «горячих линий» органов налоговой службы, ответственных за внедрение ККТ: УФНС по Псковской области - +7 (8112) 69-92-72, МИФНС России № 1 по Псковской области - +7 (8112) 69-96-81; МИФНС России № 2 по Псковской области - +7 (81153) 6-35-88, +7 (81153) 6-35-91; МИФНС России № 3 по Псковской области - +7 (81134) 2-40-79; МИФНС России № 4 по Псковской области - +7 (81138) 2-01-17; МИФНС России № 5 по Псковской области - +7 (81152) 2-01-63; МИФНС России № 6 по Псковской области - +7 (81151) 2-68-45, +7 (81151) 2-68-42.