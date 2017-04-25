Более 70 мешков мусора собраны на зеленой зоне вдоль Коммунальной в Пскове

22:34, 25 апреля 2017, ПАИ

22 апреля Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды принял участие во Всероссийском экологическом субботнике, который проходит в РФ по 29 апреля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете.

30 сотрудников очистили от бытового мусора территорию зеленой зоны вдоль улицы Коммунальной от Ольгинской набережной до М. Горького. В ходе уборки собраны более 70 мешков мусора.

Комитет поблагодарил Управление городского хозяйства администрации Пскова за оказанное содействие в проведении мероприятия.