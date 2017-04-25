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Общество

Таможня начала искать контрафакт в частных посылках

Федеральная таможенная служба России (ФТС) в целях ужесточения контроля за ввозом в страну запрещенной продукции начала проверять посылки. Об этом газете «Известия» сообщил начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ведомства Сергей Шкляев.

«Во Всемирной почтовой конвенции четко написано, что перемещение контрафактной продукции в международных почтовых отправлениях запрещено. Таможня имеет право не допустить ввоз этой продукции на территорию России» – сказал он.

При этом С. Шкляев добавил, что положения таможенного законодательства Евразийского экономического союза, в котором состоит Россия, не запрещают получения таких товаров по почте, для личного пользования.

Поводом для такого решения ФТС стал ввоз в страну детских автомобильных кресел, не соответствующих нормам безопасности, зато более дешевых. Сегодня автокресла стоят от 12 тыс. рублей, тогда как в интернете можно приобрести за 3-4 тыс., но без российского сертификата и, зачастую, низкого качества.

В таможенной службе подчеркнули, что не будут заводить уголовные дела по выявленному контрафакту, а будут просто отправлять его назад, продавцу.

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