Митрополит Евсевий совершил панихиду пасхальным чином в Троицком соборе Пскова
25 апреля, в Радоницу, митрополит Псковский и Порховский Евсевий совершил панихиду пасхальным чином в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе епархии.
Владыке сослужили настоятель собора протоиерей Иоанн Муханов и местное духовенство.
По окончании заупокойного богослужения псковский архипастырь поблагодарил всех собравшихся за совместную молитву и пожелал всем милости и помощи Божией.