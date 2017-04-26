Учреждения образования Псковской области могут войти в «Энциклопедию сельских школ России»
Учреждения образования Псковской области приглашают к участию в проекте «Энциклопедия сельских школ России». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областном Управлении образования.
В рамках данного проекта сельским школам предоставляется возможность размещения информации о своем учреждении и презентации социально-образовательных проектов. Организаторы проекта ставят перед собой задачу не только рассказать об успешных практиках сельских школ, но также оказать помощь в продвижении данных практик, привлечении заинтересованных ведомств, организаций и инвесторов.
Сайт проекта - http://сельскиешколыроссии.рф.