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Общество

Праздник фронтовой поэзии пройдёт в великолукской деревне Борки

4 мая в деревне Борки Великолукского района состоится 33-й праздник фронтовой поэзии «А музы не молчат». Как сообщили Псковскому агентству информации в районной администрации, у Борковского литературно-художественного музея прозвучат фронтовые стихи и песни.

Инициатором праздника был писатель, фронтовик, лауреат Ленинской и Государственной премий Иван Васильев. Ведущий патриотической акции - писатель, литературный критик, член Президентского совета по культуре и Союза писателей России, Академии Российской словесности, лауреат Патриаршей премии в области литературы и других литературных премий Валентин Курбатов.

В празднике примут участие поэты и писатели из Москвы, Подольска, Твери, Торопца, Пскова, Великих Лук, руководители областной, городской и районной администраций, актеры Великолукского драматического театра, школьники, общественность, делегации из соседних районов.

Начнется мероприятие в 11:00 с литии и возложения цветов на братском захоронении «Скорбящая» в деревне Борки.

В программе - концерт заслуженного деятеля искусств РФ, певицы, актрисы театра и кино Ирины Шведовой (Москва) и лауреатов всероссийских вокальных конкурсов.

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