Пути решения проблем доступности среды наметили участники форума прокуратуры Псковской области

09:45, 26 апреля 2017, ПАИ

25 апреля начал работу Второй открытый форум прокуратуры Псковской области «Актуальные вопросы защиты прав и законных интересов инвалидов на территории Псковской области: проблемы, пути решения». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В дискуссии принимали участие прокурор области Сергей Белов, первый заместитель губернатора Вера Емельянова, уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталия Соколова, представитель областного Собрания депутатов, руководители правоохранительных и контролирующих органов, Госкомитетов, представители общественных организаций, сотрудники аппарата прокуратуры, а в режиме видеоконференции - горрайспецпрокуроры и руководители органов местного самоуправления.

В первом дискуссионном блоке «Проблемы создания безбарьерной среды» участники форума обсудили вопросы создания в Псковской области доступной среды. Было отмечено, что это является составной частью государственной политики, практические результаты которой обеспечивают инвалидам равные с другими гражданами права и возможности.

В Псковской области в настоящее время проживают свыше 50 тысяч инвалидов (7,8% от общей численности населения), из них 2,3 тыс. – дети. «Несмотря на принимаемые меры, муниципалитеты и хозяйствующие субъекты допускают нарушения закона, связанные с необеспечением безбарьерной и доступной инфраструктуры для инвалидов», - отметили в прокуратуре. Проведенная надзорным органом проверка показала, что ряд зданий на территории региона (администраций поселений, органов социальной защиты, библиотек, гостиниц и кафе) до сих пор не оборудованы пандусами (или другими средствами подъема), обеспечивающими беспрепятственный доступ инвалидов. Существующие приспособления для свободного доступа инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата в зданиях не всегда отвечают требованиям ГОСТ. Не во всех случаях объекты социальной инфраструктуры оснащены пандусами, поручнями или передвижными подъемниками для несовершеннолетних инвалидов-колясочников; не имелось приспособлений для беспрепятственного доступа в четырех муниципальных образовательных учреждениях области. Кроме того, в ряде районов на стоянках у административных зданий органов местного самоуправления и торговли отсутствовали места для бесплатной парковки (стоянки) специальных транспортных средств инвалидов. Вскрыты нарушения прав инвалидов на получение доступной информации в библиотечных системах.

Активное участие в дискуссии приняли и представители экспертного сообщества, которые подтвердили реальную значимость данной проблемы. Собравшиеся отметили, что преодоление сложившихся проблем доступности среды жизнедеятельности для инвалидов в Псковской области возможно, однако для этого необходима планомерная и поступательная работа всех участников форума.