0
13:30
Иногда они умирают
13:05
Форум иностранных студентов открылся в ПсковГУ
12:16
Жалобы родителей на конфликты с детьми стали чаще поступать псковскому омбудсмену
11:38
Как псковичу безопасно купить новостройку в Петербурге или Москве
10:14
Память жертв радиационных аварий и катастроф чтут 26 апреля в России
22:11
На стажировку в Германию отправятся псковские врачи и студенты
21:28
17 детей пострадали от укусов клещей в Псковской области за прошедшую неделю
Еще новости
Общество

Пути решения проблем доступности среды наметили участники форума прокуратуры Псковской области

25 апреля начал работу Второй открытый форум прокуратуры Псковской области «Актуальные вопросы защиты прав и законных интересов инвалидов на территории Псковской области: проблемы, пути решения». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В дискуссии принимали участие прокурор области Сергей Белов, первый заместитель губернатора Вера Емельянова, уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталия Соколова,  представитель областного Собрания депутатов, руководители правоохранительных и контролирующих органов, Госкомитетов, представители общественных организаций, сотрудники аппарата прокуратуры, а в режиме видеоконференции -  горрайспецпрокуроры и руководители органов местного самоуправления.

В первом дискуссионном блоке «Проблемы создания безбарьерной среды» участники форума обсудили вопросы создания в Псковской области доступной среды. Было отмечено, что это является составной частью государственной политики, практические результаты которой обеспечивают инвалидам равные с другими гражданами права и возможности.

В Псковской области в настоящее время проживают свыше 50 тысяч инвалидов (7,8% от общей численности населения), из них 2,3 тыс.  – дети. «Несмотря на принимаемые меры, муниципалитеты и хозяйствующие субъекты допускают нарушения закона, связанные с необеспечением безбарьерной и доступной инфраструктуры для инвалидов», - отметили в прокуратуре. Проведенная надзорным органом проверка показала, что ряд зданий на территории региона (администраций поселений, органов социальной защиты, библиотек, гостиниц и кафе) до сих пор не оборудованы пандусами (или другими средствами подъема), обеспечивающими беспрепятственный доступ инвалидов. Существующие приспособления для свободного доступа инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата в зданиях не всегда отвечают требованиям ГОСТ. Не во всех случаях объекты социальной инфраструктуры оснащены пандусами, поручнями или передвижными подъемниками для несовершеннолетних инвалидов-колясочников; не имелось приспособлений для беспрепятственного доступа в четырех муниципальных образовательных учреждениях области. Кроме того, в ряде районов на стоянках у административных зданий органов местного самоуправления и торговли отсутствовали места для бесплатной парковки (стоянки) специальных транспортных средств инвалидов. Вскрыты нарушения прав инвалидов на получение доступной информации в библиотечных системах.

Активное участие в дискуссии приняли и представители экспертного сообщества, которые подтвердили реальную значимость данной проблемы. Собравшиеся отметили, что преодоление сложившихся проблем доступности среды жизнедеятельности для инвалидов в Псковской области возможно, однако для этого необходима планомерная и поступательная работа всех участников форума.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Иногда они умирают
26 апреля 2017
Иногда они умирают 1
Форум иностранных студентов открылся в ПсковГУ
26 апреля 2017
Форум иностранных студентов открылся в ПсковГУ
Жалобы родителей на конфликты с детьми стали чаще поступать псковскому омбудсмену
26 апреля 2017
Жалобы родителей на конфликты с детьми стали чаще поступать псковскому омбудсмену
Как псковичу безопасно купить новостройку в Петербурге или Москве
26 апреля 2017
Как псковичу безопасно купить новостройку в Петербурге или Москве
Память жертв радиационных аварий и катастроф чтут 26 апреля в России
26 апреля 2017
Память жертв радиационных аварий и катастроф чтут 26 апреля в России
На стажировку в Германию отправятся псковские врачи и студенты
25 апреля 2017
На стажировку в Германию отправятся псковские врачи и студенты
17 детей пострадали от укусов клещей в Псковской области за прошедшую неделю
25 апреля 2017
17 детей пострадали от укусов клещей в Псковской области за прошедшую неделю
Активнее участвовать в проекте «Городская среда» призвали псковичей участники дебатов «Единой России»
25 апреля 2017
Активнее участвовать в проекте «Городская среда» призвали псковичей участники дебатов «Единой России»

Идет загрузка...