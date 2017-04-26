Запрет на алкоэнергетики могут ввести в России

10:29, 26 апреля 2017, ПАИ

Минфин предлагает ввести запрет на производство и продажу в России алкоэнергетиков - слабоалкогольных напитков с тонизирующими добавками.

Как пишет газета «Известия», ведомство подготовило соответствующие поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта» (171-ФЗ). В аппарате вице-премьера Александра Хлопонина поддерживают эту инициативу, утверждая, что такие напитки опасны для здоровья.

Минфин предлагает «ввести запрет производства и оборота алкогольной продукции с содержанием этилового спирта крепостью менее 22% объема готовой продукции, содержащей тонизирующие вещества», исключение составляет лишь производство для оборота за пределами страны и экспортных продаж.

В ведомстве добавили, что по итогам исследований научных учреждений было сделано заключение о вредном воздействии на организм человека алкогольных тонизирующих напитков.

«Минздрав также настаивает на запрете потребления слабоалкогольных напитков, содержащих тонизирующие вещества, поскольку такие напитки вызывают привыкание к алкоголю», — добавили в Минфине.