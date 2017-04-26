Запрет на алкоэнергетики могут ввести в России
Минфин предлагает ввести запрет на производство и продажу в России алкоэнергетиков - слабоалкогольных напитков с тонизирующими добавками.
Как пишет газета «Известия», ведомство подготовило соответствующие поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта» (171-ФЗ). В аппарате вице-премьера Александра Хлопонина поддерживают эту инициативу, утверждая, что такие напитки опасны для здоровья.
Минфин предлагает «ввести запрет производства и оборота алкогольной продукции с содержанием этилового спирта крепостью менее 22% объема готовой продукции, содержащей тонизирующие вещества», исключение составляет лишь производство для оборота за пределами страны и экспортных продаж.
В ведомстве добавили, что по итогам исследований научных учреждений было сделано заключение о вредном воздействии на организм человека алкогольных тонизирующих напитков.
«Минздрав также настаивает на запрете потребления слабоалкогольных напитков, содержащих тонизирующие вещества, поскольку такие напитки вызывают привыкание к алкоголю», — добавили в Минфине.