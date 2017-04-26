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За оскорбление свидетеля в зале суда порховичке грозит наказание

В Пскове перед судом предстанет жительница Порховского района за оскорбление участника судебного процесса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе дознания установлено, что в феврале женщина находилась в качестве слушателя в зале заседания Псковского районного суда при  разбирательстве по уголовному делу в отношении ее сына. Недовольная ходом судебного разбирательства и показаниями одного из свидетелей, женщина в грубой форме на повышенных тонах несколько раз выразилась в его адрес фразами, носящими оскорбительный характер, унижающими его честь и достоинство, чем нарушила установленный порядок судебного заседания.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 297 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок до четырех месяцев.

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