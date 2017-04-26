Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам ООО «Озерное» в Бежаницком районе

10:39, 26 апреля 2017, ПАИ

В Бежаницком районе возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «Озерное». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что предприятие осуществляет деятельность в сфере производства и продажи молока. По состоянию на 28 февраля в организации имелась задолженность по выплате зарплаты и окончательному расчету перед 43 работниками в размере более 800 тысяч рублей, образовавшаяся за октябрь-декабрь 2016 года и январь-февраль текущего.

В отношении руководства ООО «Озерное» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат). Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.