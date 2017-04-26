Разыскиваются очевидцы столкновения мотоцикла и скутера в Великолукском районе
Разыскиваются очевидцы ДТП, произошедшего в Великолукском районе 28 июля 2016 года около 7:00, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
На девятом километре автодороги Мартьяново-Урицкое в деревне Поречье столкнулись мотоцикл «Ямаха» и скутер «Ибрис».
Свидетелей и очевидцев, располагающих какой-либо информацией, просят оказать содействие следствию и позвонить по телефонам: 8(81153)-3-74-77, 8(81153)-3-62-56 или 02.