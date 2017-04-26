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Разыскиваются очевидцы столкновения мотоцикла и скутера в Великолукском районе

Разыскиваются очевидцы ДТП, произошедшего в Великолукском районе 28 июля 2016 года около 7:00, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На девятом километре автодороги Мартьяново-Урицкое в деревне Поречье столкнулись мотоцикл «Ямаха» и скутер  «Ибрис».

Свидетелей и очевидцев, располагающих какой-либо  информацией, просят оказать содействие следствию и позвонить по телефонам: 8(81153)-3-74-77, 8(81153)-3-62-56 или 02.

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