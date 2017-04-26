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Общество

Студенческие «Игры на асфальте» пройдут сегодня в Пскове

26 апреля в рамках Форума иностранных студентов Псковского государственного университета состоится студенческая спортивная программа «Игры на асфальте». Её участники будут состязаться в ловкости, гибкости и меткости в различных народных играх. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

На мероприятии будут представлены такие игры, как стрельба из лука, шаффлборд, кольцеброс, петанк, лимбо и городки.

Цель социального проекта «Дорога дружбы»  – содействие успешной адаптации и социализации иностранных студентов, обучающихся в учреждениях профессионального образования Псковской области. Проект реализуется при финансовой поддержке средств областного бюджета, выделенных в виде субсидии администрацией Псковской области.

Программа начнется в 14:15 по адресу: улица Яна Фабрициуса, дом 16 (внутренний двор). В случае дождливой погоды мероприятия переносятся в спортивный зал.

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