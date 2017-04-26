В порядок субсидирования рыбохозяйственных предприятий Псковской области внесены изменения
В Псковской области в положения о порядке предоставления из регионального бюджета субсидий предприятиям рыбохозяйственного комплекса за добытые (выловленные) водные биологические ресурсы и на страхование рисков предприятий аквакультуры при выращивании водных биоресурсов внесены изменения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Государственном комитете Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды.
Консультации по вопросам предоставления субсидий, а также информацию о внесенных изменениях можно получить по телефону: 8(8112)68-65-78.
С документами можно ознакомиться здесь.