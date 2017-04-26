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Общество

Более 50 псковских школьников сыграли в «Что? Где? Когда?» и «Ворошиловского стрелка»

Псковский филиал академии ФСИН России провёл турнир по интеллектуальным играм среди учащихся средних общеобразовательных школ Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Более 50 учащихся восьми школ города приняли участие в турнире, который включал в себя две игры – «Что? Где? Когда?» и «Ворошиловский стрелок».

«Мы заряжаем, но не винтовки, и стреляем, но не по мишеням! Наше главное оружие — это знания и интеллект, а побеждает в нашей игре тот, кто применяет их первым!» – приветствовал участников интеллектуального турнира его организатор, куратор совета самоуправления курсантов и студентов псковского филиала академии ФСИН России Роман Иваняков.

«Интеллектуальное состязание «Что? Где? Когда?» в псковском филиале академии стало уже традиционным, «Ворошиловский стрелок» – новая молодежная игра, но, по убеждению участников, не менее увлекательная: в ней также каждый из игроков может блеснуть эрудицией и интеллектом», - отметили в пресс-службе вуза. 

По совокупности баллов всех состязаний победили «Кривичи» (многопрофильный правовой лицей № 8), второе место досталось команде «Патриоты» (центр внешкольной работы «Патриот»), третье  – сборной «Лицеисты» («Социально-экономический лицей № 21 имени Героя России С. В. Самойлова»).

Команды награждены кубками победителя и призеров соревнований, а также почетными грамотами. Дипломами участников турнира отмечены учащиеся школы № 9 имени А. С. Пушкина, лицея экономики и основ предпринимательства № 10, школы № 12, погранично-таможенно-правового лицея и школы № 47.

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