Победители «Студенческой весны» определены в Псковской области

11:50, 26 апреля 2017, ПАИ

Подведены итоги регионального фестиваля студенческого творчества «Псковская студенческая весна», который является областным этапом программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении образования Псковской области.

В текущем году фестиваль проводится в два этапа совместно с городскими. Первый этап состоялся 5 апреля в рамках фестиваля «Наша весна» в Пскове, а второй - 20 апреля в рамках «Студенческой весны в Великих Луках». Традиционно фестиваль проходил по пяти направлениям: музыкальное, театральное, танцевальное, оригинальный жанр и журналистика.

Гран-при «Музыкальное направление» получила Мария Галиева (ВГСХА, номинация «Эстрадный вокал»). Лауреатом 2 степени в той же номинации стала Анжелика Бартнева (ВГСХА), лауреатом 3 степени – Светлана Матвеева (ПсковГУ). Специальный приз в номинации «Эстрадный вокал» достался Полине Жмуровой (Великолукский железнодорожный техникум им. К.С. Заслонова). Звание лауреата 1 степени в номинации «Академический вокал» завоевала студенческая хоровая капелла ПсковГУ, лауреата 2 степени в номинации «Инструментальное исполнение» - ансамбль народных инструментов «ЛАД» ПсковГУ, лауреатов 3 степени в той же номинации - Мария Иванова и Марина Иванова (ВЛГАФК)

В танцевальном направлении диплом лауреата 1 степени в номинации «Народный танец» (фольклорный танец - восточный) получила Виктория Бабенко (ПсковГУ), лауреата 2 степени в номинации «Танец эстрадный» - студия танца «Аллегория» (ПсковГУ), лауреатов 2 степени в номинации «Современный танец» - Ирина Тимофеева и Даниил Власов, лауреата 3 степени в той же номинации - коллектив ВЛГАФК «Элегия».

В театральном направлении в категории «Художественное слово» лауреатом 1 степени стал Андрей Годин (ВГСХА), лауреатом 2 степени – Полина Белякова (ПсковГУ), лауреатом 3 степени – Сергей Вербин (ВЛГАФК). В номинации «Театр малых форм» звание лауреата 2 степени присвоили театру «NOSTOS» (ПсковГУ), лауреата 3 степени - открытому студенческому театру «Ахтеатр» ПсковГУ.

Диплом лауреата 2 степени в номинации «Оригинальный жанр» присудили Дарье Шабановой (ПсковГУ), а лауреата 3 степени в номинации «Театр моды» - театру мод ПсковГУ.

В сфере журналистика лауреатами 2 степени стали представители ПсковГУ: Алёна Любина (в номинации «Фоторепортаж»), а также Самир Гурбанов и Валерия Чепрасова (в номинации «Видеоматериал»).

Все победители областного фестиваля получили право принять участие в юбилейном XXV Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна», который начнется в Туле 15 мая и завершится в Москве деловой программой и гала-концертом 19 мая в большом зале Кремлевского дворца.

Отметим, в Псковской области ежегодно проводится большая работа по организации и проведений всех мероприятий «Студенческой весны» – это отборочные мероприятия в профессиональных и высших образовательных организациях, межвузовский и городские фестивали. С 2009 года псковские студенты принимают участие во всероссийском фестивале. С победой делегация Псковской области возвращалась с фестиваля пять раз с семи фестивалей.