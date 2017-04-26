Как псковичу безопасно купить новостройку в Петербурге или Москве

11:38, 26 апреля 2017, ПАИ

Покупка недвижимости в крупных городах - это процесс достаточно долгий, дорогостоящий и не всегда безопасный. Список новостроек больших городов не ограничиваются предложениями 3-4 застройщиков – в мегаполисах десятки строительных фирм, предлагающих новое жилье. И разобраться, кто же из них действительно добросовестный застройщик, а с кем покупатель рискует ввязаться в долгострой – вопрос непростой и для местных жителей, тем более для покупателей из регионов.

Как рассказали Псковскому агентству информации в компании «Авентин-Псков», решившись на приобретение жилья в большом городе нужно собрать максимум информации о застройщиках. И не стоит ограничиваться только официальными сайтами строительных компаний, так как абсолютно естественно, что здесь компания размещает только положительную информацию о себе. Местонахождение объектов обязательно стоит изучить на карте города, чтобы иметь четкое представление, где располагается рассматриваемая новостройка и насколько ее местоположение устраивает будущего собственника. Выбирая объект лучше проконсультироваться с представителями агентства недвижимости, работающего с несколькими застройщиками и проговорить: особенности проекта, его конкурентные преимущества, транспортное сообщение, социальную инфраструктуру района, условия приобретения объекта, состояние на момент приобретения, инвестиционный потенциал приобретения и тп.

Чаще всего, на первом плане для покупателей из небольших городов нередко стоит фактор цены, но важно помнить, что низкие цены на рынке опасны - можно пополнить ряды «обманутых дольщиков». Сегодня крупные компании уходят с «тропы скидок» в сторону выгодных условий приобретения: беспроцентная рассрочка, минимальный первоначальный взнос. Кроме этого важно помнить, что многие застройщики предлагают покупателям из регионов дополнительные скидки, которые обычно составляют от 1 до 3% и никак не исчисляются сотнями тысяч рублей.

Чтобы облегчить своим клиентам выбор, «Авентин – Псков» работает исключительно с крупными и проверенными застройщиками и девелоперами Санкт – Петербурга и Москвы. Среди наших партнеров один из крупнейших застройщиков Петербурга компания «ЛенСпецСМУ», которая работает на строительном рынке уже 30 лет. За это время застройщик сдал уже больше 5,5 млн кв. метров недвижимости. Объекты компании аккредитованы во всех крупных банках, причем по весьма выгодным ставкам. Заключить договор можно, не выезжая в Петербург, прямо в Пскове, даже с использованием ипотеки.

Благодаря прямым договорам, мы имеем возможность предлагать новостройки Санкт-Петербурга по ценам застройщиков, а иногда, благодаря региональным спецпредложениям, даже ниже. Налаженный документооборот, возможность оформления сделки практически без участия покупателя и готовые решения жилищного кредитования – все это делает услугу «Авентин – Псков. Центр недвижимости» действительно ценной и полезной для желающих переехать в одну из столиц.

Самое приятное для псковского покупателя – это возможность приобретения квартиры не приезжая в Санкт-Петербург. Это касается и кредитных договоров в том числе. Процедура оформления в собственность не требует присутствия покупателя в Санкт-Петербурге, все документы собственник получает в Пскове, оплата первого взноса, ежемесячных платежей по рассрочке возможно в любом удобном для клиента банка. Покупатель приезжает в Санкт-Петербург только на осмотр квартиры и на получение ключей. Процедура передачи квартиры занимает всего 1 день. Это можно сделать по предварительной записи в удобный для клиента день и время.

27 и 28 апреля застройщик проведет бесплатные консультации для псковичей, на которых покупатели смогут получить ответы на свои вопросы, что называется из первых уст. Кроме этого, прямо на мероприятии можно будет проконсультироваться со специалистами «Авентин – Псков» относительно продажи имеющейся недвижимости в Пскове и получить кредитную консультацию от Сургутнефтегазбанка.

Регистрация и подробности по телефону: 8-112-29-84-84 и на сайте.