За выстрел из карабина житель Себежского района получил год условно

12:01, 26 апреля 2017, ПАИ

За выстрел из карабина житель Себежского района получил год условно с испытательным сроком на один год, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В производстве следственного отдела МО МВД России «Себежский» находилось уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

6 марта 2016 года 54-летний мужчина в лесу в 8 километрах от деревни Казинка Себежского района на территории национального парка «Себежский» произвел выстрел из карабина «Тигр», принадлежащего приятелю. За это деяние ему пришлось ответить в соответствии с действующим законодательством, так как он не имел предусмотренного федеральным законом «Об оружии» соответствующего разрешения на ношение и хранение карабина и боеприпасов к нему.