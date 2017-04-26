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Общество

53 тысячи эквадорских роз не попали в Псковскую область

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки Себежского района запрещен ввоз из Латвии более 53 тысяч срезов роз, выращенных в Эквадоре. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причиной запрета стало превышение фактического количества перемещаемой продукции на 10% и более от указанного в предоставленном фитосанитарном сертификате. Розы вернули на сопредельную территорию.

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