53 тысячи эквадорских роз не попали в Псковскую область

12:10, 26 апреля 2017, ПАИ

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки Себежского района запрещен ввоз из Латвии более 53 тысяч срезов роз, выращенных в Эквадоре. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причиной запрета стало превышение фактического количества перемещаемой продукции на 10% и более от указанного в предоставленном фитосанитарном сертификате. Розы вернули на сопредельную территорию.