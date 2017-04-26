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Культура

Концерт Александра Малинина закроет Фестиваль русской музыки в Пскове

В Пскове завершается 43-й фестиваль русской музыки. Закроют его выставка петербургского художника Андрея Кузнецова и концерт Народного артиста России Александра Малинина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Выставка «Странная любовь к музицированию» откроется сегодня в 18:00 в галерее «Цех». Экспонаты  — музыкальные инструменты, собранные в технике коллажа из неожиданных предметов. «Каждый из этих арт-объектов уникален. Это шкатулки с воспоминаниями и тайники неведомых мелодий. Воображаемая музыка, издаваемая этими инструментами, должна обладать магическим тембром, а источником её станет внутренний мир зрителя», - уверяют организаторы.

Работы Андрея Кузнецова находятся в собраниях государственного Русского Музея, Музея нонконформистского искусства, музея «Царскосельская коллекция», Национальной картинной галереи Карелии, Мурманского художественного музея, Музея современного искусства Армении, Художественного музея Лиепаи.

Галерея «Цех» расположена по адресу: улица Пушкина, 13а (административное здание за Псковским театром драмы). Вход свободный для всех желающих.

В 19:00 в Большом концертном зале областной филармонии состоится торжественное закрытие фестиваля. Гости услышат новую концертную программу Народного артиста России и Украины Александра Малинина «Влюбленный в романс». В первой части концерта певец исполнит романсы под аккомпанемент рояля. Во втором отделении гости вечера услышат хиты и шлягеры, которые певец исполнит с музыкальной группой. 

На концерт осталось еще несколько билетов. Их можно приобрести на сайте филармонии прямо сейчас или в кассе на улице Некрасова, 24.

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