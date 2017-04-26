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Общество

За строительство гостиницы на Нижне-Черёхинской дороге проголосовали участники слушаний в Пскове

25 апреля в Псковской городской Думе под председательством заместителя главы города Игоря Сиротина состоялись публичные слушания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Фото pskovgorod.ru

Участники заседания рассмотрели вопросы предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по улице Нижне-Черёхинская дорога, 12а для строительства гостиницы и на отклонение от предельных параметров при строительстве объекта бытового обслуживания населения для земельного участка по улице Речной, 17.

Как пояснил начальник Управления по градостроительной деятельности, главный архитектор Пскова Сергей Кондратьев, по вынесенным на слушания вопросам возражений не было. Предложенные изменения при соблюдении требований технических регламентов не противоречат генеральному плану города и действующему законодательству. Поскольку в указанных местах отсутствуют похожие объекты, и они направлены на развитие социальной инфраструктуры окраин города, присутствующие проголосовали за разрешение.

Фото pskovgorod.ru

Участники публичных слушаний также рассмотрели вопрос о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Псков». Заинтересованные лица могли ознакомиться с документами в Управлении по градостроительной деятельности с 22 февраля. Эти изменения требуются для приведения Правил в соответствие с действующим  федеральным законодательством. После публичных слушаний внесённые изменения рассмотрят депутаты на сессии гордумы.

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