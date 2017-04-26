0
13:30
Иногда они умирают
13:05
Форум иностранных студентов открылся в ПсковГУ
12:16
Жалобы родителей на конфликты с детьми стали чаще поступать псковскому омбудсмену
11:38
Как псковичу безопасно купить новостройку в Петербурге или Москве
10:14
Память жертв радиационных аварий и катастроф чтут 26 апреля в России
22:11
На стажировку в Германию отправятся псковские врачи и студенты
21:28
17 детей пострадали от укусов клещей в Псковской области за прошедшую неделю
Еще новости
Общество

85% россиян считают себя счастливыми

85% жителей России ощущают себя счастливыми. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Высокий процент счастливых социологи зафиксировали во всех социально-демографических группах. Главными причинами счастья россияне называют семью, детей и здоровье.

Наиболее счастливы респонденты в возрасте 18-24 лет (95%) и люди с высокими доходами (94 %). Среди опрошенных пенсионеров этот показатель составил 82%. 63% лиц с низким достатком также рассказали о счастливом настоящем.

Всероссийский опрос был проведен среди 1,8 тысячи респондентов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Иногда они умирают
26 апреля 2017
Иногда они умирают 1
Форум иностранных студентов открылся в ПсковГУ
26 апреля 2017
Форум иностранных студентов открылся в ПсковГУ
Жалобы родителей на конфликты с детьми стали чаще поступать псковскому омбудсмену
26 апреля 2017
Жалобы родителей на конфликты с детьми стали чаще поступать псковскому омбудсмену
Как псковичу безопасно купить новостройку в Петербурге или Москве
26 апреля 2017
Как псковичу безопасно купить новостройку в Петербурге или Москве
Память жертв радиационных аварий и катастроф чтут 26 апреля в России
26 апреля 2017
Память жертв радиационных аварий и катастроф чтут 26 апреля в России
На стажировку в Германию отправятся псковские врачи и студенты
25 апреля 2017
На стажировку в Германию отправятся псковские врачи и студенты
17 детей пострадали от укусов клещей в Псковской области за прошедшую неделю
25 апреля 2017
17 детей пострадали от укусов клещей в Псковской области за прошедшую неделю
Активнее участвовать в проекте «Городская среда» призвали псковичей участники дебатов «Единой России»
25 апреля 2017
Активнее участвовать в проекте «Городская среда» призвали псковичей участники дебатов «Единой России»

Идет загрузка...