85% россиян считают себя счастливыми
85% жителей России ощущают себя счастливыми. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Высокий процент счастливых социологи зафиксировали во всех социально-демографических группах. Главными причинами счастья россияне называют семью, детей и здоровье.
Наиболее счастливы респонденты в возрасте 18-24 лет (95%) и люди с высокими доходами (94 %). Среди опрошенных пенсионеров этот показатель составил 82%. 63% лиц с низким достатком также рассказали о счастливом настоящем.
Всероссийский опрос был проведен среди 1,8 тысячи респондентов.