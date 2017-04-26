Отменен приказ о массовом сокращении сотрудников псковского «Комбината благоустройства»

12:21, 26 апреля 2017, ПАИ

При участии активистов регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Пскове решен вопрос об отмене приказа о массовом сокращении сотрудников муниципального унитарного предприятия «Комбинат благоустройства». Предприятие реорганизуется в муниципальное казенное учреждение, что позволит ему продолжить профильную деятельность. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

Ранее в региональное отделение Общероссийского народного фронта в Псковской области поступило обращение сотрудников муниципального унитарного предприятия Пскова «Комбинат благоустройства», в котором говорилось о начале процесса массового сокращения работников. Данное предприятие занимается обслуживанием ливневой канализации в областном центре, содержанием искусственных дорожных сооружений, а также выполняет широкий спектр ремонтно-строительных работ, работ по благоустройству территорий. В связи со сложным финансовым положением руководство объявило о сокращении 70 штатных единиц. Причиной тому стало отсутствие муниципальных контрактов, которые предприятию не удалось получить через аукцион.

Ситуация обсуждалась на расширенном заседании региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость». К участию в заседании были приглашены представители профильных структур администрации города, руководитель предприятия, представители трудового коллектива, профсоюзный актив.

В ходе обсуждения высказывалось мнение о том, что массовые сокращения в МУП «Комбинат благоустройства» могут привести к возникновению осложнений в ситуации, связанной с обслуживанием городской ливневой канализации, поскольку в областном центре больше нет предприятий, располагающих специализированной технической базой и квалифицированными специалистами.

В ходе совместного обсуждения было поддержано предложение по изменению статуса муниципального предприятия на муниципальное казенное учреждение, что позволит предусмотреть его финансирование из бюджета города и сохранить штатную численность работников.

Предложение об изменении статуса предприятия было вынесено на сессию Псковской городской думы, где депутаты дали согласие на реорганизацию муниципального предприятия «Комбинат благоустройства», преобразовав его в муниципальное казенное учреждение «Специализированная служба» для сохранения производственно-технической базы и коллектива специалистов. После этого руководство предприятия уведомило об отмене приказов о сокращении штата и численности работников в связи с заключением муниципальных контрактов на выполнение работ по текущему содержанию искусственных дорожных сооружений и систем водоотведения на территории города.

«Мы удовлетворены решением данного вопроса и надеемся, что новая юридическая форма позволит коллективу предприятия продолжить стабильную работу, а город закроет проблему по ливневой канализации, содержанию и ремонту мостов, благоустройству кладбищ и захоронений, так как этой работой продолжат заниматься профессионалы из профильного предприятия. ОНФ будет держать на контроле вопрос реорганизации предприятия», – отметил член регионального штаба Общероссийского народного фронта Игорь Иванов.